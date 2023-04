Playoff e playout: ecco le sfide La Bibbianese lotterà per salvarsi

Si è chiusa la regular season del campionato di Promozione, che ha delineato la griglia dei playoff e dei playout.

Nel girone B trionfa Reggiolo (42), che ha bisogno del supplementare per piegare 85-83 il Gelso (10), mentre era già certo del secondo posto il Basket Jolly (36), che si impone 78-71 nella sfida casalinga con le Aquile Gualtieri (22); al terzo posto l’LG Competition Castelnovo Monti (34), che trascinata dai 29 punti del solito Mallon travolge 78-61 l’Arbor (4). Colpo esterno dell’Aquila Luzzara (30), vittoriosa 62-57 sul campo delle Gazze Canossa (24); Campagnola (22) sbanca 55-49 Guastalla (20) e si prende la settima piazza, mentre il fanalino Iwons (4) trova il secondo hurrà della sua stagione vincendo 53-52 davanti al pubblico amico con Correggio (16). Nel girone A Sant’Ilario (20) si aggiudica 72-65 il derby dell’Enza con la Sampolese (26) e centra l’ottavo e ultimo posto utile per i playoff; mastica amaro la Bibbianese (20), cui non bastano i 30 punti di Derraa ed il vittorioso 60-55 interno col Cus Parma (32) per evitare gli spareggi retrocessione. Stop interno, infine, per l’Heron (20), che lotta prima di arrendersi 61-57 ai Fulgorati Fidenza (38), secondi della classe. Questi gli ottavi dei playoff: Reggiolo-Sant’Ilario, Piacenza-Guastalla, Fidenza-Aquile Gualtieri, Basket Jolly-Heron Bagnolo, LG Competition-Ducale Magik Parma, Cus Parma-Campagnola, Castellana-Gazze, Luzzara-Sampolese. Nei playout, invece, gli abbinamenti saranno Correggio-Planet, Gelso-Valtarese, Oglio Po-Arbor e Bibbianese-Iwons.