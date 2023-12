Playoff, sabato sera di verdetti per la Chemco e l’Aluart

Sabato sera di verdetti per il basket femminile reggiano. La prima a scendere in campo sarà la Chemco Puianello (16) che alle 19.00 ospita Fiorenzuola (14) in un match che, in caso di vittoria gialloblu, potrebbe chiudere definitivamente il discorso qualificazione ai playoff. Una sfida che si preannuncia molto equilibrata, con le piacentine che avranno il dente avvelenato per la sconfitta casalinga in extremis nel recupero di pochi giorni fa. Una vittoria della Chemco è il risultato che auspica anche l’Aluart Scandiano (10) attualmente al quinto posto, quindi fuori dalla zona che regala il pass alla post-season. Le biancoblu di coach Pozzi sono chiamate all’impresa alle 20.30 in trasferta: di fronte ci sarà la big Cavezzo (16) dell’ex coach scandianese Gigi Piatti. I due punti sono d’obbligo; in caso contrario, le scandianese direbbero matematicamente addio sogni di gloria

c.c.