Polonara, intervento ok

Attesa è la parola d’ordine per Achille Polonara. Ieri il lungo della Virtus Bologna ed ex idolo del PalaBigi (dal 2014 al 2017 ha vestito la canotta biancorossa, nella foto) a si è sottoposto al delicato intervento chirurgico per l’asportazione di una neoplasia testicolare. La società felsinea ha comunicato che l’operazione è tecnicamente riuscita. Ora bisogna attende i test istologici per capire se saranno necessarie ulteriori terapie o se ci si potrà fermare qui grazie alla bravura dello staff medico che ha precocemente individuato questa forma tumorale. La nota del club utilizza una perifrasi elegante per spiegare come si debba aspettare l’esito del laboratorio. "Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva". Saranno ore snervanti per Achille il cui futuro oscilla tra una ripresa dell’attività nell’arco di 5-6 settimane e il dover affrontare un percorso che compromette buona parte della stagione. A confortare il giocatore c’è il sostegno dei compagni della Segafredo e della nazionale e di tutta la pallacanestro italiana, compreso l’ambiente reggiano che non ha mai smesso di volergli bene dopo le due finali scudetto raggiunte e aver alzato al cielo una Supercoppa Italiana. Forza Polonair!