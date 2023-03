Pontedera, gara da incubo La Reggiana frena ancora

PONTEDERA 0 REGGIANA 0 Pontedera (3-4-1-2) Siano; Marcandalli, Martinelli, Bonfanti; Catanese, Izzillo (dal 20’ s.t. Guidi), Benedetti (dal 42’ s.t. Sosa), Perretta; Peli (dal 19’ s.t. Mutton); Ianesi (dal 27’ s.t. Shiba), Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Cioffi, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Somma. All.: Canzi. Reggiana (3-5-2) Venturi; Luciani, Rozzio, Laezza (dal 15’ s.t. Varela Djamanca); Fiamozzi (dal 31’ s.t. Guglielmotti), Vallocchia, Cigarini (dal 31’ s.t. Rossi) Nardi (dal 15’s.t. Kabashi), Guiebre; Montalto (dal 30’ s.t. Lanini), Rosafio. A disp.: Voltolini, Cauz, Hristov, Cremonesi, Rossi, Sciaudone, Pellegrini. All.: Diana. Arbitro: Scatena di Avezzano (Cravotta-Munerati). IV uomo: Restaldo. Note: ammoniti Laezza, Perretti. Espulso: Martinelli al 24’ p.t. per doppia ammonizione. Angoli 1-16. Rec 2’+ 4’. di Francesco Pioppi L’unica consolazione è che la Reggiana è ancora prima e non è poco (+ 4 sull’Entella). Però per il resto c’è da mettersi le mani nei capelli. Il Pontedera si conferma un incubo per i granata che tornano dalla Toscana con un punto che sa di beffa atroce. Per non dire altro. La squadra di Diana ha sprecato un calcio di rigore con Montalto dopo un minuto dall’inizio della partita, è rimasta in superiorità numerica dal 24’ per l’espulsione di Martinelli e...