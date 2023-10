Portanova è dappertutto, letali i tagli in area di Antiste

BARDI 7. Reattivo su Ceppitelli, prodigioso sulla bordata di Compagnon che avrebbe riaperto la partita. Pochi attimi dopo quel riflesso, la Reggiana ha poi messo a segno il 3-0. Decisivo, ancora una volta.

SZYMINSKI 6,5. Dalla sua parte non fa passare nulla. Si ferma all’intervallo per un problema agli adduttori, speriamo non sia nulla di serio (dal 1’s.t. Libutti 6: inizialmente si piazza a destra, poi con l’ingresso di Fiamozzi finisce a sinistra. Esegue il compito con la solita affidabilità).

MARCANDALLI 6,5. Tantissima sostanza, ma anche un’amnesia su Ceppitelli (bravo Bardi) che deve assolutamente evitare se vuole arrivare al livello superiore.

ROZZIO 7. Giusto elogiare l’inizio di campionato di Romagna e auspicarne una pronta guarigione, ma poi ci sono i dati di fatto: da quando il capitano gioca con continuità (terza di fila da titolare…) la Reggiana ha preso un solo gol. Carta canta.

PIERAGNOLO 7. Cala il tris e corre giustamente ad abbracciare Nesta, perché dopo gli errori con Bari e Venezia in pochi lo avrebbero confermato negli undici. Oltre alla rete anche una chiusura da applausi su Ballestrero (dal 28’ s.t. Fiamozzi 6: entra concentrato e dà una mano).

PORTANOVA 7,5. Sforna l’assist per il gol Antiste, fa ammonire Ceppitelli, si procura il rigore e mette lo zampino anche nel tre a zero. Lo trovi in attacco, a centrocampo o a fare pressing.

CIGARINI 7. L’uomo delle 362 presenze in Serie A, ieri ha realizzato il primo gol in Serie B della propria carriera: rigore magistrale (foto) e la solita qualità. Proprio contro la Feralpi si era rotto il crociato 17 maggio del 2022: cerchio chiuso, lo spettacolo può continuare. Fa notizia quando non gioca (dal 25’ s.t. Nardi 6: dà una mano alla brigata a chiudere senza affanni)

BIANCO 7. Corre per due, fa ammonire Felici e prende un sacco di falli (e di botte). Partita senza effetti speciali, ma quando recupera e ‘strappa’ è pur sempre uno spettacolo.

GIRMA 6,5. Gli annullano una rete bellissima, in mezza girata, ma in fuorigioco di pochi centimetri. Un’altra gioia gliela nega Pizzignacco. Si rende utile ‘legando’ su tutta la trequarti (dal 43’ s.t. Melegoni s.v.).

ANTISTE 7,5. Un gol bellissimo, nato da un controllo con virata sul ‘piede perno’ rubato a LeBron James. Accelerazioni e tagli in area letali per gli avversari, come quello da cui nasce il tap-in di Pieragnolo per il 3 a 0 (dal 25’ s.t. Crnigoj 6: l’incedere è ancora un po’ pesante, ma la forza nelle gambe sta tornando). GONDO 7. Il ‘Gondoliere’ non trova la gioia personale, ma è comunque imprescindibile per la manovra della Reggiana. Dà il via all’azione del tris e sfiora il 4 a 0 dopo un controllo a seguire da cineteca. Minaccia costante. Francesco Pioppi