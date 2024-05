Portanova: “Grazie Reggio Emilia, vorrei restare qui”

Reggio Emilia, 10 maggio 2024 – Dopo il derby pareggiato col Parma, per la prima volta Manolo Portanova – autore del primo gol (e che gol) che ha illuso la Reggiana al 25° minuto – senza accenni alla questione penale (il calciatore è stato condannato in primo grado a 6 anni, in abbreviato, per violenza sessuale di gruppo, in attesa del processo d’Appello) dice: «Ringrazio Reggio Emilia per avermi fatto sentire a casa dal primo momento del ritiro a Toano con quello striscione di benvenuto. E’ stata una ripartenza. Ora voglio solo staccare la testa, poi voglio vedere cosa faranno Nesta e Goretti, dovrò parlare con il Genoa per decidere cosa fare dopo. Certo da parte mia un’apertura per

restare qui c’è”. E poi aggiunge: “Avete visto solo a sprazzi il vero Portanova – aggiunge – Ho avuto alti e bassi, non sono un robot. Devo dire grazie al mister che per me è stata una figura fondamentale, si fermava a parlare tanto con me, anche dopo gli allenamenti e a Filippo Menegoni, che mi è stato vicino nei momenti difficili. Le partite che porto maggiormente nel cuore sono le vittorie a Palermo e con il Venezia, oltre a questo gol”. Infine sul match: “Io sento molto i derby, mi gasano e sono contento di aver dato una gioia con il mio gol ai tifosi e ai miei amici e parenti che sono venuti qui in 30 a sostenermi”.

Poi è il turno di Lorenzo Rubinacci, viceallenatore di Nesta (oggi squalificato). “Ci vediamo per l’anno prossimo” – gli scappa la frase nei saluti in sala stampa che fa pensare che nulla sia ancora deciso sul futuro dello staff tecnico per la prossima stagione. Poi torna a parlare del derby: “Sono contento che siamo riusciti ad onorare come meritava questa partita. Dal campo l’emozione è stata indescrivibile per la cornice di pubblico. Ci siamo divertiti, abbiamo dato tutto. Se il gol annullato per fuorigioco di Libutti fosse stato regolare sarebbe stato bellissimo... peccato”. Guardando ai play off sfumati dice: “Siamo arrivati tardi per fare sogni di questo tipo.E’ stato un anno di grande lavoro. Questa è una squadra fortissima, piena di talento”.

Il vicepresidente Vittorio Cattani in chiusura di stagione esprime la propria soddisfazione per la permanenza nella serie cadetta e si sbilancia sul futuro: “Nesta e Goretti? Vorremmo non perderli entrambi – e dopo l’auspicio sul futuro mister e direttore sportivo, aggiunge una riflessione sul momento più bello e più brutto dell’anno – Le due partite più importanti, da ricordare, sono i due derby, invece la crisi che ho sentito maggiormente è stata quella in finale di stagione con le tre sconfitte”.