Portanova, oggi si decide Nondasola, lettera al Coni

Oggi la Procura Generale dello Sport, organo del Coni che tutela l’etica sportiva, si pronuncerà sulla vicenda di Manolo Portanova. Il calciatore – condannato in primo grado a sei anni per stupro di gruppo - saprà se potrà fare parte della Reggiana a tutti gli effetti o se la sua posizione non sarà conforme alle norme del codice etico che vengono prese in esame.

Al garante del Coni, chiamato oggi a decidere, ha inviato una lettera aperta l’Associazione Nondasola, in prima linea nel contestare l’arrivo del giocatore alla Reggiana. "Siamo ben consapevoli - scrivono le femministe - che una sentenza di primo grado non equivale a una condanna definitiva, ma proprio per questo, nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso, sarebbe auspicabile assumere un atteggiamento di prudenza".

"Il nostro lavoro quotidiano - scrive Nondasola - ci ha dato in tutti questi anni la certezza incrollabile che il contesto sociale e culturale nel quale matura un giovane sarà decisivo nell’orientare quale sarà il suo comportamento verso ragazze e donne. Ci chiediamo quali siano stati i modelli maschili di Portanova e degli altri condannati, con lui, in primo grado per stupro di gruppo".

"È il momento di attivarsi - prosegue Nondasola - per rompere questa catena di trasmissione alla base della cultura dello stupro, da cui anche il mondo del calcio non è immune. Perché quel muro di sessismo inizi finalmente a sgretolarsi occorre la vigilanza di chi ha ruoli di responsabilità. Sarebbe davvero un bel segnale se la squadra della nostra città scegliesse di stare dalla parte di questa fatica".

Il centrocampista sarà rappresentato dall’avvocato Flavia Tortorella che opera a stretto contatto con l’avvocato Gabriele Bordoni, difensore del calciatore nel processo penale. "Ritengo che sarebbe ragionevole che gli organi del Coni si occupassero di questioni strettamente legate, sotto il punto di vista etico, all’attività dell’atleta – spiega Bordoni -. Magari alla compravendita di partite, o ad atti violenti durante una manifestazione sportiva. Il caso di Manolo è diverso e c’è un precedente che conferma tale indirizzo". Il riferimento è ai cinque calciatori della Virtus Verona (tra cui l’ex granata Gianni Manfrin) che, nel gennaio 2020, furono accusati di stupro di gruppo ai danni di una ragazza.

"La giustizia sportiva non li punì e io ritengo che sia giusto così. In più – conclude l’avvocato - i termini per iniziare un’azione disciplinare nei confronti di Manolo sono scaduti tra febbraio e marzo, mentre gli organi sportivi si sono messi in moto da poche settimane". La difesa del giocatore dovrebbe essere basata su tali elementi, che la Procura valuterà ai fini della decisione definitiva. Il percorso processuale ordinario è invece ben lontano dall’essere concluso e il secondo grado è previsto per l’autunno. In ogni caso, se il Coni non squalificherà Portanova, la Reggiana è pronta a tesserarlo già nei prossimi giorni, probabilmente nella giornata di giovedì.