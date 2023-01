Possono partire in 3: trattative chiuse stasera alle otto

Nicoletti, Sciaudone, Chiesa e forse Hristov. Sono questi i nomi dei probabili partenti. Il mercato chiude stasera alle 20, solo un’ora prima del fischio d’inizio della partita col Fiorenzuola, e c’è da giurare che sarà una giornata movimentata. Nicoletti non fa più parte dei programmi tecnici, Sciaudone (che è in scadenza) potrà accettare una proposta pluriennale, mentre per Chiesa ci sarebbe l’opportunità di fare esperienza con continuità in diversi club di Serie D. Diversa è la posizione di Hristov: il centrale bulgaro ha sempre fatto buone prestazioni ma, di fatto, è il vice di Rozzio. Con il rientro del capitano, il suo spazio potrebbe ridursi drasticamente e impedirgli di essere convocato in Nazionale. Per lui c’è anche il Vicenza.