Poule Playoff chiusa con un doppio ko

Si chiude con una doppia sconfitta la Poule Playoff per le reggiane. La Chemco Puianello (22) perde con il Basket Samoggia (26) per 62-63 nello scontro diretto per il terzo posto. Dopo un avvio difficile (26-35 al 20’), Manzini ribalta il parziale (59-53 al 37’) ma la giovane Palmieri segna il 62-63 a 12’’ dal gong e regala la vittoria alle sue. Puianello: Oppo 11, Moretti 8, Manzini 16, Luppi n.e., Martini, Dettori 10, Dzinic 7, Cherubini, Raiola 7, Corradini n.e., Torelli 1, Boiardi 2. All. Giroldi. Il prossimo weekend, le gialloblu affrontano proprio il Basket Samoggia nello spareggio in gara secca per l’accesso alle semifinali per l’A2. Scandiano (18) va ko a Cavezzo (28) per 59-36 rimanendo a contatto solo un quarto (12-10, 28-16, 46-24 i parziali).

Scandiano: Fedolfi 7, Pignagnoli 2, Balboni 5, Marino 5, Meglioli A. 7, Bocchi 2, Teti 1, Pellacani ne, Brevini ne, Cantore, Meglioli E. 7, Nalin. All. Pozzi.

c.c.