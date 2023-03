Poviglio: Davide Lugli è il primo acquisto

Davide Lugli è il primo volto nuovo della Platform-Tmc Poviglio in vista del prossimo campionato di Serie A. Il giovane "Riccio", classe 2006, arriva dal Reggio Baseball e potrà essere utilizzato dallo staff tecnico bianco-blu nei ruoli di lanciatore, ricevitore e terza base: con il coetaneo Alex Giovanardi, che ritroverà proprio a Poviglio, ha vinto il torneo delle Regioni e la successiva fase continentale, rappresentando coi colori dell’Emilia Romagna l’Italia alle Little League World Series statunitensi. Quattro conferme, invece, per la matricola Palfinger Reggio Emilia: resteranno in forza alla squadra cittadina Kecin Tejada, catcher che può ricoprire il ruolo di esterno; Domenico Pascale, che comincerà la sua terza stagione al "Caselli"; Saul Angelotti, utilità versatile ed esperto; Daniele Torelli, classe 2007, fiore all’occhiello del vivaio reggiano.