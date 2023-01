Poviglio e Reggio in due gironi diversi

Ufficializzati i gironi della prima fase di Serie A, con le due reggiane che, almeno nella prima fase, non si incroceranno. La Platform Tmc Poviglio, dopo la salvezza della passata stagione, è stata inserita nel girone A con San Marino, Macerata, Athletics Bologna, Sesto Fiorentino e Longbridge Bologna: contro quest’ultima debutterà in trasferta il 15 e 16 aprile. La matricola Palfinger Reggio Emilia, reduce da una splendida promozione, è invece inserita nel girone B con Parma, Rovigo, Collecchio, Cervignano e Ronchi dei Legionari: proprio i friulani saranno gli avversari nell’esordio stagionale, sul diamante "Caselli". Le partecipanti sono divise in 6 gruppi da 5 squadre ciascuna, che si sfideranno fino al 13 maggio in gare di sola andata, con due match per week end contro il medesimo avversario: le prime 2 alla Poule Scudetto, suddivise in ulteriori 2 gironi da 6 che poi promuoveranno le prime 4 ai playoff; le ultime 3 della prima fase, invece, in 4 gironi da 5 formazioni e daranno vita alla Poule Retrocessione, con le ultime retrocesse in B. Poviglio e Reggio avranno come primo obiettivo la salvezza.

d.r.