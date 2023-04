Poviglio rifila una doppietta al Bologna La Palfinger cade due volte in casa col Ronchi

Esordio positivo in campionato per la Platform Tmc-Poviglio, che torna da Bologna con una doppietta rifilata ai padroni di casa del Longbridge. In gara 1 sono i lanciatori Capellano e Censi a trascinare i bianco-blu, spegnendo ogni velleità dei felsinei per il 4-2 finale. Nel pomeriggio salgono sul monte di lancio i cubani Medina ed Almora, ma la musica non cambia: l’attacco bolognese non fa male ai povigliesi, mentre nel turno in battuta la Platform ottiene ben 13 valide, imponendosi 9-4.

Palfinger. Esordio amaro, nell’altro girone, per la Palfinger, che cade due volte al "Caselli" con Ronchi dei Legionari. I friulani si impongono 9-4 nel match pomeridiano; nella sfida serale, invece, la contesa rimane sullo 0-0 fino al quinto inning, quando Ronchi trova il primo punto per poi dilagare per il 5-0 finale.