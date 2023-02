E’ Castelnovo Monti il luogo dove il gruppo sportivo dei Carabinieri si ritirerà per gli allenamenti in vista dei mondiali di atletica di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto.

Ne dà notizia la Regione, che ha firmato un accordo con l’Arma.

Gli atleti utilizzeranno la struttura del nuovo Centro federale della Federazione italiana sport sordi (Fssi), inaugurato nel 2022.

Tra gli atleti in forza ai Carabinieri, c’è Sara Fantini (lancio del martello), che nei mesi scorsi ha già svolto la preparazione a Castelnovo Monti.