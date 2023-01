"Prestazione inaccettabile Siamo da retrocessione"

"Dobbiamo cambiare tutti qualcosa, a cominciare dal sottoscritto". Nel momento nero della Conad, terzultima in Serie A2 e reduce da 4 sconfitte consecutive, è Luca Cantagalli a metterci la faccia, provando a dare una scossa all’ambiente: "In questo momento, classifica alla mano, siamo da retrocessione. Questa situazione crea molta tensione, specialmente per una squadra non abituata a stare in fondo alla graduatoria: dobbiamo stare uniti e pensare principalmente al gruppo, invece che a se stessi. Sono io il responsabile numero uno di questa situazione, non mi tiro indietro e cercherò in tutti i modi di trovare la soluzione per risollevare la squadra". Domenica lo 0-3 casalingo con Porto Viro ha confermato il periodo negativo: "Non possiamo accettare una prestazione come questa, non tanto per la sconfitta quanto per il modo di giocare. Nei primi due parziali abbiamo subito l’avversario, sprecando tutte le occasioni di contrattacco: adesso sta a me capire i motivi e spero di riuscire presto a cambiare le cose". Nel mirino c’è la fase offensiva: "Sapevamo che quella con Porto Viro non sarebbe stata una passeggiata, ma le cose sono andate peggio del previsto. Paradossalmente abbiamo fatto la miglior partita in ricezione e la peggiore in attacco: nessuno dei miei ha raggiunto la sufficienza". Per fortuna ora arriva la pausa per la Coppa Italia, che la Conad non potrà difendere non essendo entrata tra le prime 8 al termine del girone d’andata, prima di tornare in campo sabato 11 sul campo di Bergamo.