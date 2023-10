Previsioni confermate. Il Lenz perde due uomini

Come da previsioni, essendo stati entrambi espulsi per somma di ammonizioni nel corso della gara di Budrio contro il Mezzolara, al Lentigione sono arrivate le squalifiche per una giornata sia del difensore montenegrino Minel Sabotic, sia del centrocampista napoletano Giovanni Nappo. Si tratta di due perdite importanti, in quanto parliamo di giocatori senior ed esperti che usualmente sono schierati titolari e sui quali punta in particolare mister Paolo Beretti. Salteranno dunque il prossimo turno che vede il Lentigione (punti 9) ospitare sabato in anticipo a Sorbolo Mezzani - ancora alle 15, mentre da domenica con l’ora solare si passerà alle 14,30 - la compagine toscana dell’Aglianese (punti 7).