Priftis: "Bel regalo di compleanno"

Coach Dimitris Priftis è contento per la vittoria ma punta il dito sulle lacune da colmare. "È stato un match duro - dice il coach biancorosso - l’importante era vincere. Non sono contento per alcune situazioni tattiche, non abbiamo eseguito bene in attacco sui loro cambi difensivi ma fortunatamente abbiamo giocatori di talento che possono segnare canestri difficili che poi ci hanno permesso di vincere. Molte persone hanno compiuto gli anni in settimana, la vittoria è stato un bel regalo". Passiamo il microfono al bomber Langston Galloway: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra talentuosa, siamo andati sopra di dieci alcune volte, non riuscendo però a dare la spallata decisiva e abbiamo concesso qualcosa difensivamente. Mancano ancora tante partite, è difficile dire dove possiamo arrivare, Trento sarà un bel banco". Chiudiamo con il coach Frank Vitucci: "Reggio ha strappato nel terzo quarto e c’è frustrazione per il mancato risultato".

c.c.