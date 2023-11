Priftis chiude il discorso: "Galloway? Si allena sereno"

"Galloway condizionato dalle voci di mercato? Assolutamente no, nessuno di noi lo è stato e ci siamo allenati con la stessa concentrazione di sempre. Sono situazioni ‘esterne’ che non ci riguardano e non c’è stato alcun bisogno di parlare col giocatore: Langston ha lavorato serenamente e con grande impegno, come al solito".

Dopo le rassicurazioni del general manager Coldebella ("I beniamini del pubblico devono restare qui con noi e Galloway è felice a Reggio") ieri sono arrivate anche quelle di Priftis che nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con Tortona (domani alle 17,30 al ‘Bigi’).

Il coach ha spiegato come i rumors di un interessamento di Milano per il suo cecchino siano rimasti ‘fuori dallo spogliatoio’. Lo stesso giocatore, da noi ‘intercettato’ pochi minuti prima dell’allenamento, ha ribadito lo stesso concetto sottolineando di essere assolutamente felice con la canotta della Unahotels. Coach Priftis, passiamo oltre le voci di mercato: che tipo di squadra è Tortona?

"Forte, con un roster profondo e con tanti giocatori di esperienza. Ho grande rispetto per il loro coach (Ramondino, ndr) perché ha creato una squadra con ottimi schemi offensivi e grandi letture. Dal nostro punto di vista, noi dovremo giocare in modo molto fisico e intelligente, alzando fin da subito il livello di attenzione".

Magari evitando le ‘false partenze’ che si sono viste sia con Trento che con Pistoia, nonostante con i toscani sia poi arrivata una vittoria…

"Sì, direi soprattutto contro Trento perchè come avete visto quell’inizio ci ha condizionato un po’ tutta la partita. È un aspetto su cui stiamo lavorando e vogliamo farci trovare pronti".

Andando di più nel dettaglio, quali potranno essere le chiavi della partita?

"Tortona ha un gruppo che abbina esperienza e qualità ed è difficile isolare un paio di giocatori perché trova protagonisti diversi quasi ogni partita. Questo succede anche perché hanno un roster molto lungo, costruito per competere in Europa. Lavorano molto di squadra, individuando in ogni partita due-tre aspetti degli avversari da cui trarre vantaggio. Da questo punto di vista mi aspetto sia una partita molto tattica, oltre che fisica".

Il calore del pubblico del PalaBigi sta diventando un fattore per voi?

"Ci aspettiamo che i nostri fans ci spingano e ormai non è più una novità, ma una certezza. Credo che anche domenica ci daranno una grande mano: è sicuramente un aspetto emotivo importante da cui possiamo trarre ancora più energia".

Il fatto che Tortona adesso abbia rotazioni più ‘corte’ rispetto al solito, visto che probabilmente non potrà contare su Thomas e certamente su Tavernelli, potrebbe avere dei riflessi ‘positivi’ sul breve periodo?

"Per un breve periodo di tempo questo può effettivamente dare più stabilità, ma Tortona in ogni caso resta una squadra molto affidabile e assolutamente competitiva sia in campionato che in Champions League".