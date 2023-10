Priftis predica umiltà: "Dovremo abbassare il ritmo"

"Giocheremo contro una squadra molto forte e sarà una partita che avrà un target alto a tutti i livelli. Il nostro primo obbiettivo sarà quello di fare ulteriori progressi come squadra, di restare concentrati per tutti i quaranta minuti in modo da essere il più possibile competitivi per quelle che sono le nostre qualità. Poi vedremo…".

Realista, concentrato e come al solito molto ‘concreto’.

Il coach della Unahotels, Dimitris Priftis, mette nel mirino i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano con la consapevolezza di chi sa che, al momento, le due partite che ‘doveva’ vincere (con Brindisi e Scafati) le ha effettivamente vinte e adesso può guardare alla sfida di stasera con relativa serenità.

Coach Priftis, innanzitutto come sta la squadra?

"Stiamo bene, stiamo lavorando, collaborando e cercando di crescere e di migliorare la conoscenza reciproca".

Che spinta vi danno i primi due successi ottenuti?

"Certamente siamo felici delle due vittorie, ma cercheremo di mettere da parte le nostre emozioni con un’ondata di sano realismo".

Nell’ambiente si è riacceso un entusiasmo che non si vedeva da anni, la proprietà e i soci le hanno manifestato il loro apprezzamento anche per questo?

"Tutte le emozioni vanno tenute sotto controllo, perché ogni settimana ci può essere uno stato emotivo diverso: quindi meglio tenere i piedi per terra. Con la proprietà ho certamente un ottimo rapporto, ma le relazioni di solito si testano nei momenti difficili…In quelli belli è fin troppo semplice andare d’accordo". Qualcosa ci ha già detto nella sua introduzione al match, ma andando ancora più nel dettaglio…Che tipo di squadra è Milano?

"La definirei di lettura, a cui piace concentrarsi molto sui punti deboli degli avversari per poi colpirli. Giocano una pallacanestro di squadra e dovremo essere molto concentrati perché anche i nostri piccoli errori potrebbero favorirli parecchio e poi essere decisivi".

Milano di solito concede pochi buoni tiri agli avversari, una delle chiavi potrebbe essere un’alta percentuale da tre punti?

"È una parte del nostro gioco, vediamo quali situazioni ci concederanno, ma non mi focalizzerei solo su un aspetto in particolare. Tutto sommato, credo che una delle chiavi più importanti potrebbe essere il controllo del ritmo. Non dovrà essere troppo alto, altrimenti per loro sarà molto facile segnare".

