Priftis: "Una lezione che ci farà crescere"

Preciso e molto chiaro il pensiero di Dimitris Priftis dopo la sconfitta: "Su di noi – esordisce il coach biancorosso – ha pesato parecchio il finale del primo quarto, dove abbiamo perso tanti palloni e permesso loro di prendere fiducia. Poi abbiamo dovuto sempre rincorrere, a volte stando più lontani da loro nel punteggio, a volte più vicini. È stato molto difficile approcciare una squadra molto aggressiva come Trento sia in difesa sia in attacco. Detto questo, sono convinto che questa sconfitta ci aiuterà per il futuro. Ci ha insegnato che dobbiamo ancora sistemare tante cose, sui due lati del campo, come è normale per una squadra quasi completamente nuova. Se prenderemo questo stop per il verso giusto, sapremo farne tesoro". A livello individuale non è andato bene Galloway. Priftis lo riconosce: "Abbiamo perso tutte le battaglie a rimbalzo, ma è stata responsabilità di tutti i giocatori, non solo dei lunghi. Così come non è solo responsabilità di Galloway se ha giocato una gara povera, ma pure dei compagni che non sono riusciti a metterlo nelle condizioni per esprimersi".

Jamar Smith invece è stato il più positivo dell’Unahotels: "Complimenti ai nostri avversari, non eravamo pronti come loro; inoltre non siamo riusciti a pareggiare l’aggressività che loro hanno messo nel primo quarto, che ha indirizzato il match. Indubbiamente il fatto che disputino l’Eurocup, e quindi siano più abituati di noi a giocare match di alto livello fisico, ha inciso. La prossima partita (domenica al PalaBigi contro Pistoia, che ieri ha inflitto il primo stop stagionale alla capolista Venezia, ndr) sarà un ottima opportunità per rifarci perché, ve lo garantisco, giocheremo meglio che contro Trento e lavoreremo tutta la settimana con l’obiettivo di tornare a vincere".

Gabriele Gallo