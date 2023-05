Prima Categoria, abolito l’obbligo di schierare un giovane in campo

Novità importanti per i campionati dilettantistici della prossima stagione (2023-2024). Il Comitato Regionale della Figc ha ufficializzato le regole dell’utilizzo del giovane obbligatorio in Eccellenza, Promozione e Prima categoria. In Prima abolito l’obbligo: non ci sarà nessun giovane da schierare per regolamento. Quest’anno bisognava avere sempre in campo un 2002, ma nella stagione che verrà non ci sarà più questo criterio.

Per Eccellenza e Promozione ci sarà l’obbligo di avere sempre in campo due giovani, uno nato dall’1 gennaio 2003 e uno dal 1° gennaio 2004. Ovviamente si parte da quelle età a scendere. Se una società di Eccellenza o Promozione volesse schierare l’anno prossimo sempre due 2005, l’obbligo minimo sarebbe da considerarsi regolarmente rispettato. Sono novità importanti, perché già dalle prossime settimane condizioneranno le scelte dei direttori sportivi, impegnati a muoversi di conseguenza in base a queste regole nelle costruzioni delle rose.

g.m.