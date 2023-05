Prima categoria B e D Sammartinese vicinissima a gioire dopo 26 anni

Appuntamento con la storia solo rimandato. Se lo augura la Sammartinese (63) che domenica scorsa ha infagottato i violini all’ultimo istante a causa del pari incassato sul proprio sintetico dalla pur retrocessa Solarese (18): i neroverdi possono riassaporare quella Promozione che manca dalla stagione 19961997 a Salvaterra contro un Veggia (19) in corsa per la salvezza con Junior Fiorano (20) e Consolata (22).

Ai boys di mister Mauro Reggiani il pareggio potrebbe non bastare, ma lo United Carpi (61) che insegue a due lunghezze dovrà sbancare il terreno della Solierese (56) di coach Pavesi intenzionata a rientrare fra le prima cinque. Un eventuale arrivo di due squadre al primo posto darà luogo ad uno spareggio in campo neutro con la perdente che poi disputerà i play-off.

Girone B. Visto per gli spareggi quasi centrato dalla Povigliese (49), attualmente quinta cui serve anche solo un punto nella trasferta di Palanzano (42) per non arrivare a pari punti con la Langhiranese (46), favorita dagli scontri diretti coi giallorossi. Speranze di salvezza ridotte quasi al lumicino per il Gattatico (25) che dovrà espugnare il terreno del Basilicastello (33) e sperare che il Ghiare (28) quartultimo perda proprio contro la Langhiranese. L’eventuale aggancio a quota 28 punti farebbe scattare lo spareggio salvezza fra Gattatico e Ghiare con la perdente che farebbe compagnia al duo Montanara-Vicofertile nel ritorno in Seconda categoria. La vincente si giocherebbe i play-out contro la dodicesima che è attualmente il Viadana (32). Un’annata veramente disgraziata per il Gattatico, vincitore del campionato di Seconda appena lo scorso giugno nello spareggio di Calerno contro l’Atletico Bibbiano Canossa, e che rischia di imitare i cugini della Gualtierese in un immediato e poco pronosticabile capitombolo.

Federico Prati