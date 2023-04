Prima sconfitta per il Città del Tricolore nell’A1 di hockey prato

Primo stop stagionale per l’Hockey Prato Città del Tricolore (9) nel campionato di Serie A1 maschile.

Al "Balestri Gambini" passa 5-3 il Cus Padova (6), che sfrutta l’inizio shock dei padroni di casa, sotto di 3 reti dopo il primo quarto. Nel prosieguo Domene (doppietta) e Ibanez provano a riaprire, senza successo, i giochi: la squadra di Chaves rimane al comando del girone, in coabitazione coi sardi della Juvenilia Uras. Niente da fare anche per la formazione di Serie A1 femminile del Tricolore (0), che torna a mani vuote dalla trasferta siciliana sul campo della capolista Valverde (10), racimolando una sconfitta per 2-0.