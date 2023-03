Primato nel mirino per Daino e Rubierese

Primato nel mirino per Daino Santa Croce e Rubierese.

Nei recuperi di stasera (ore 20.30), entrambe le formazioni devono però domare altrettanti avversari affamati di punti: i cittadini di mister Di Martino, staccati di una lunghezza dal poker di formazioni che guida l’intricatissimo girone C di Prima categoria, affrontano un Real Casina penultimo e quindi condannato a vincere per restare attaccato al treno salvezza. Fra i biancorossi rientra l’attaccante esterno Spadaccini, mentre sono da valutare le condizioni del guardiano Casolari; negli ospiti out lo stopper Magro squalificato. Dirige Cantello di Modena.

Organico al completo per la Rubierese che si lancia all’assalto della Veloce Fiumalbo per ribalzare sulla vetta del girone D di Seconda categoria attualmente occupata dal Fellegara. Riabbraccia finalmente il suo Comunale il Vetto che attende il Fosdondo con l’obiettivo di accorciare sull’ottava piazza, ultimo pass per i play-off allargati di Terza categoria.

Il riepilogo. Prima categoria. Girone C: Real Casina (15)-Daino Santa Croce (40) sul sintetico di Castelnovo Monti (ore 21.15).

Seconda categoria. Girone E: La Veloce Fiumalbo (16)-Rubierese (43) sul sintetico di Saliceta.

Terza categoria: Vetto (25)-Fosdondo (38). Ennesimo rinvio per campi innevati o ghiacciati per le sfide Collagna-Plaza Montecchio e RamisetoLigonchio-Casalgrandese.

f.p.