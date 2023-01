Primavera a Como: servono punti come l’aria

Trasferta per la Primavera della Reggiana, che inizia il girone di ritorno alle 14,30 a Erba affrontando il Como, con l’obiettivo di fare punti utili ad abbandonare l’ultima piazza in classifica, detenuta in compagnia di Pordenone e Alessandria. Amichevole esterna, alle 14, per l’Under 12: a San Pancrazio i granata sono ospiti del Parma.

Domani. Tris di impegni col Rimini: si comincia alle 12,30 con la trasferta in Romagna dell’Under 13, mentre alle 12,45 in via della Canalina la gara tra le due Under 15; alle 14,30, infine, l’Under 17 affronta i pari età avversari a Villa Bagno. Alle 11 tocca all’Under 14, che viaggia alla volta di San Marino, mentre alle 12,15 l’Under 16 affronta a Castelvetro la Vis Pesaro.