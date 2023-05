Primavera, devi salvarti "Venite a tifare i baby"

di Francesco Pioppi

La Reggiana che si affaccia alla Serie B si sta preparando a dare un’impronta nuova al settore giovanile granata, ma prima di poter effettivamente iniziare il decollo c’è un week end importantissimo da affrontare e che vede la Primavera 2 impegnata nella decisiva sfida playout contro il Pordenone (domani alle 15 a Casalgrande) e la formazione Under 17 che invece domenica affronterà il Pontedera nei quarti di finale (alle 14,30 a Bagno). Un argomento molto caro a Giuseppe Fico, vice presidente della Reggiana con deleghe al settore giovanile. "Sono qui per invocare il sostegno dei nostri tifosi e di tutti gli appassionati perché abbiamo bisogno che la Primavera 2 resti in questa categoria - ha spiegato il dirigente - È stata un’annata tribolata, non ci aspettavamo grandi cose, però la salvezza è un obbiettivo prioritario e che dobbiamo raggiungere (‘basterà’ il pareggio, ndr) ma sono molto fiducioso".

Questa come priorità, perché poi si arriva anche alle note più felici: "Vorrei un bel tifo anche per la nostra Under 17 che è un po’ il fiore all’occhiello del settore giovanile: ha fatto un ottimo campionato e sta facendo dei grandi playoff: ha passato il turno con l’Entella che era la super favorita e per questo faccio i complimenti a mister Orlandini". La parola è poi passata a Gianluca Vecchi, direttore sportivo del settore giovanile: "Oggi (ieri, ndr) sono 11 mesi che sono alla Reggiana e ritengo che il nostro movimento sia in grande crescita. Sposo in toto le parole del ds Goretti che ha detto che i ragazzi delle nostre giovanili devono vedere la prima squadra come un punto di arrivo reale e non solo come un passaggio. La Reggiana ha un parco giocatori importante e le telefonate che riceviamo sono di squadre di livello. Noi nella morsa di Modena e Sassuolo? Chi ama la Reggiana a sceglie per far parte di una famiglia: lo abbiamo dimostrato convocando diversi Under 17 con la prima squadra".

In un club che vuole darsi nuovi traguardi non si può tralasciare nessuno e la Reggiana sta dimostrando di essere al passo coi tempi per tutte le tematiche legate al sociale e ai ‘progetti speciali’ di cui Alessandro Marconi è il responsabile: "Vogliamo illustrarvi il torneo ‘Provincia Granata for Special’ che si terrà domani a partire dalle 14,30 allo stadio comunale Borghi a San Polo e a cui parteciperanno sei società con squadre di primo e terzo livello (Reggiana, Cagliari, SG Ticino, Bibbiano San Polo, Gs Bresso 4 e Juventus".

Un progetto che vede in prima linea anche Nicola Brunelli, segretario del settore giovanile e responsabile organizzativo di Reggiana for Special. "Siamo molto contenti e soddisfatti di aver organizzato questa prima giornata di condivisione sportiva per i nostri ragazzi Special che si divertiranno e ci permetteranno di confermare l’impegno nella nostra Divisione di Calcio Paralimpico. La promozione del calcio tramite il settore giovanile, quello femminile e paralimpico e l’inclusione sono capisaldi del club".