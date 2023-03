Primavera in campo: a Casalgrande arriva la corazzata Genoa

Missione impossibile per la Primavera della Reggiana (15), in campo alle 14,30 a Casalgrande nella settima giornata di ritorno del campionato di categoria. Di fronte all’undici allenato da Bertoni e Costa, terzultimo della classe a +4 sulla zona retrocessione, c’è la capolista Genoa, dominatrice del torneo con 15 vittorie e 6 pareggi nei 21 match finora disputati. Per ottenere un risultato positivo servirà una prova di grande carattere, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Domani il resto del programma: alle 10 si comincia con la trasferta romagnola dell’Under 13, che fa visita al Cesena. Alle 14,30 l’Under 15 riceve al "Lari" la visita della San Marino Academy, imitata mezz’ora più tardi dall’Under 17, di scena sul sintetico modenese di San Michele de’ Mucchietti. Sempre alle 15 l’Under 16 gioca a Rufina (Firenze) con l’Aquila Montevarchi, mentre l’Under 14 ospita a Calerno il già citato Cesena.