Primavera sconfitta in Zona Cesarini La Cremonese va sotto ma poi si prende i 3 punti

Sconfitta in Zona Cesarini per la Primavera della Reggiana (18), che viene rimontata in casa dalla Cremonese (38) e fallisce una grande occasione per avvicinare sensibilmente la salvezza. I granata, al cospetto della sesta forza del torneo, giocano una gara di grande temperamento e trovano il vantaggio a 1’ dalla fine del primo tempo con Cavallini, ma nella ripresa, proprio a pochi istanti dal triplice fischio del direttore di gara, subiscono l’uno-due dei grigiorossi che ribaltano così il risultato e, con il 2-1 del 90’, portano a casa i tre punti. In classifica, fortunatamente, il distacco dall’ultima posizione resta invariato: il Pordenone, fanalino di coda del torneo e principale indiziato per la retrocessione, perde 2-0 col Vicenza e rimane a 4 lunghezze dalla formazione di Bertoni e Costa, che nel prossimo turno saranno impegnati sul campo dell’Albinoleffe. Reggiana: Morsa, Morgantini (33’ st Turri), Cavallini, Blanco (18’ st Zafferrj), Di Turi, Chiesa, Manzotti (33’ st Boakye), De Marco, Sassi (23’ st Spallanzani), Koni, Owusu (18’ st Arcopinto). A disp. Benedetti, Valcavi, Iemmi, Ughetti, Barbieri, Tessitori, Devona.