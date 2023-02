Primavera: sfida dura col Parma

Per la Primavera della Reggiana (15) scocca l’ora del derby. Alle 14,30, a Casalgrande, i granata ricevono il Parma (41) con l’obiettivo di allungare la striscia positiva di due gare (una vittoria e un pari) che ha permesso loro di salire a +4 sull’ultima piazza: non sarà facile, tuttavia, far male alla retroguardia dei ducali, secondi della classe, che ha subito solo 15 reti in 19 giornate. Alle 16 trasferta estense per l’Under 13, che gioca a Baura con la Spal. Domani alle 11 in via Agosti saranno inaugurati i nuovi spogliatoi del settore giovanile. Venendo al calcio giocato, alle 10 l’Under 14 ospita a Calerno il Sassuolo; alle 11 a Novi l’Under 16 gioca in amichevole col Modena, imitata alle 14,30 dall’Under 17 a San Michele de’ Mucchietti. Campionato fermo per l’Under 15, che alle 15,30 è tra amici a Mantova.