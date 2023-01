Primo allenamento per Fiamozzi Indosserà la maglia numero 15

Indosserà la maglia numero 15 e ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Parliamo di Riccardo Fiamozzi, esterno duttile ed esperto, ingaggiato dal direttore sportivo Roberto Goretti che gli ha fatto firmare un contratto fino al giugno del 2024 con opzione per la stagione successiva.

Classe ’93 (178 cm per 75kg) nativo di Mezzocorona (Trento) ha iniziato la sua ascesa dal settore giovanile del Varese, società con cui ha esordito tra i professionisti, e poi la sua carriera è proseguita con le maglie di Pescara, Genoa, Frosinone, Bari, Lecce ed Empoli. A 29 anni, Fiamozzi ha già collezionato 199 presenze in Serie B e 22 in Serie A.

Destro naturale, alla Reggiana potrebbe essere impiegato soprattutto sulla corsia mancina visto che Manuel Nicoletti è in uscita e Abdoul Guiebre non avrebbe più un ‘cambio naturale’. In alternativa, Aimo Diana potrebbe anche dirottare Davide Guglielmotti sulla fascia mancina: è una soluzione che ha provato in allenamento in ‘emergenza’ e le risposte sono state buone. In ogni caso, con il suo arrivo la rosa attuale si rinforza ulteriormente e darà al tecnico bresciano un’opzione in più da poter utilizzare nelle 16 partite che mancano alla conclusione del campionato.

Nel frattempo non sono ancora arrivate notizie ufficiali da parte della Reggiana sulle condizioni fisiche e i relativi tempi di recupero di capitan Paolo Rozzio e di Cristian Cauz. Il primo è alle prese con un problema muscolare mentre il secondo ha subito un forte trauma al ginocchio sinistro in uno scontro con un avversario.

Resta ancora complicato capire quanto dovranno stare ai box, ma dall’ambiente filtra un cauto ottimismo sulla questione. Tradotto: Rozzio non dovrebbe essersi ‘strappato’ e Cauz potrebbe aver evitato guai molto seri che addirittura avrebbero potuto fargli concludere anzitempo la stagione.

La speranza è di poter recuperare uno dei due (forse è più probabile Rozzio…) per le importantissime sfide di febbraio: ad Ancona (4 febbraio alle 17,30), al ‘Città del Tricolore’ col Gubbio (il 13 alle 20,30) a Cesena (il 20 alle 20,30) e poi in casa con la Carrarese (il 26 alle 14,30).

Ovvio che i riflettori siano puntati soprattutto sul ‘derby’ col Cesena che è in scaletta a 36 giorni di distanza dagli ‘stop’ di entrambi i giocatori e che potrebbe rappresentare l’ultimo importante crocevia del cammino dei granata.

Francesco Pioppi