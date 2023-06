"Primo obiettivo: mantenere la B E se a dicembre saremo salvi..."

di Gabriele Gallo

"Nessuna previsione, nessuna aspettativa. Accetteremo qualsiasi numero perché i tifosi li possiamo soltanto ringraziare". Sarà per scaramanzia, sarà per non addentrarsi in pronostici che potrebbero risultare sbagliati, fatto sta che Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, alla domanda su quanti abbonati si aspetta nella stagione del ritorno in serie B ha preferito glissare. Facendo però capire, citando altre realtà, che una quota di aficionados inferiore a 5000, escludendo gli sponsor, lo lascerebbe parecchio deluso.

"Se guardiamo a realtà di serie B a noi vicine, tipo quella di Modena – ha sottolineato – vediamo che lo scorso campionato in totale hanno superato le 200mila presenze, con circa 5mila abbonati e altrettanti spettatori di media. Per noi arrivare a questi numeri sarebbe già interessante. In ogni caso – ha aggiunto - sono sicuro che chi non si abbonerà poi comprerà il biglietto per tante partite, perché vedrete che faremo bene".

Salerno ha poi riassunto la filosofia della campagna di fidelizzazione, che si è aperta ufficialmente ieri pomeriggio, in tre concetti fondamentali: "Portare più famiglie possibili allo stadio, prezzi che siano adatti a tutti, spingere i tifosi ad aiutarci a raggiungere il nostro traguardo".

Che prima di tutto è quello della salvezza, ma lo slogan della campagna - ’Pensiero Stupendo’ - sembra evocare qualche sogno. Salerno chiarisce: "Noi ci dobbiamo salvare, perché la cosa fondamentale è preservare il patrimonio chiamato serie B. Dopodichè se a fine dicembre fossimo già salvi, gli orizzonti potrebbero cambiare".

Che ci sia nell’aria il desiderio di provare a fare qualcosa di importante si percepisce: "Capirete quando, a breve, annunceremo lo staff che collaborerà con mister Nesta e quello che lavorerà con il ds Goretti, quanto questa società voglia crescere e fare un ulteriore salto di qualità. Ai primi di luglio penso saremo anche in grado di annunciare i primi acquisti".

La società, in sostanza, sta facendo di tutto per allestire un team competitivo nella nuova categoria, e allora, al di là del "nessuna aspettativa", Salerno vuole che i tifosi siano numerosi compagni di strada nell’avventura tra i cadetti: "L’anno scorso dissi che ognuno di noi doveva portare punti allo squadra. Quelli dei tifosi sono stati evidenti non tanto a Cesena, dove comunque eravamo più di loro, non tanto a Olbia dove sono venuti in 1000 per provare a festeggiare la promozione, che poi è effettivamente arrivata, ma soprattutto a Rimini perché lì è stato il loro incitamento a farci pareggiare.. Per questo vorrei che il nostro stadio, il più bello della serie B, fosse sempre pieno. Sarà un campionato bellissimo ma impegnativo, sarà stupendo avere i nostri tifosi sugli spalti e tornare, dopo qualche anno, a Parma".

Il vicepresidente Giuseppe Fico ha portato il saluto del patron Romano Amadei "che non ama mettersi in evidenza in pubblico, ma si è speso molto affinchè gli abbonamenti fossero davvero accessibili a tutti".