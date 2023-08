Progetto Erasmus a Instanbul Il Valorugby perde Bertaccini

Di fronte a una preziosa opportunità di crescita umana, culturale e lavorativa, anche il massimo campionato di rugby si fa da parte. Almeno per qualche mese. Giulio Bertaccini abbandona il suo Valorugby e l’Italia per un semestre di progetto Erasmus a Istanbul; nella grande città fondata dall’imperatore Costantino studierà presso la Ticaret University, dove continuerà a dare esami per conseguire la Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management dell’Università di Parma, con la quale ha già conseguito l’anno scorso la Laurea Triennale in Scienze Economiche.

Una partenza non certo di poco conto per la squadra di Manghi: Bertaccini, trequarti di 23 anni, è uno dei più brillanti talenti del Valorugby e oltre che con la maglia granata si è fatto valere nelle ultime due stagioni anche con quelle azzurre dell’Italia Emergenti (una meta contro la Romania) e dell’Italia XV (una meta contro i Leicester Tigers).

"Ci tengo tantissimo a ringraziare il nostro presidente Enrico Grassi e il direttore generale Roberto Manghi – ha detto Giulio Bertaccini - per aver capito che si tratta di una grande opportunità e per avermi lasciato libero di fare questa esperienza irripetibile. In particolare, coach Manghi mi ha sempre supportato e ha messo da parte il suo interesse lasciandomi libero di partire".

Nato a Reggio e cresciuto a Parma, come tante volte raccontato, Bertaccini è stato nella scorsa stagione il giocatore maggiormente utilizzato dallo staff granata: 1388 minuti in campo.

"A Istanbul non potrò giocare a rugby – spiega il trequarti reggianoparmigiano -, ma continuerò ad allenarmi individualmente, restando sempre in contatto con i preparatori atletici. In questo modo al mio rientro a febbraio conto di poter tornare in campo il prima possibile".

In questi sei mesi Bertaccini salterà almeno undici giornate di Serie A Ėlite, oltre alla possibile convocazione dicembrina per la tournée irlandese dell’Italia A, ma la maturità del ragazzo emerge anche dalla capacità di scegliere questi sacrifici; ritornerà per il rush finale del campionato, da fine febbraio ai (si spera) play-off di maggio.

"Prima di partire volevo conoscere i nuovi compagni e l’impressione che ho ricevuto nelle prime quattro settimane di allenamenti è stata estremamente positiva, c’è un entusiasmo rinnovato nella squadra e nello staff tecnico che sono certo ci porterà grandi soddisfazioni. Ovviamente seguirò l’andamento del campionato e ce la metterò tutta per essere pronto a dare il mio contributo nella seconda parte di stagione".

Conciliare studi e allenamenti non è un peso, assicura Giulio: entrambe sono passioni, favorite dallo spirito del club. "Il bello del Valorugby è che da sempre punta sui giovani del territorio e sulla loro formazione accademica; io e i miei compagni che frequentiamo l’Università abbiamo sempre ricevuto massima comprensione e disponibilità per far procedere di pari passo carriera universitaria e carriera sportiva".