Proli, ex presidente di Milano, in tribuna al Bigi Un suo ingresso in società sembra difficile

Sabato sera al palasport era presente un ospite d’eccezione, la cui presenza ha instillato inevitabili suggestioni. Accanto a Graziano Sassi (socio della Pallacanestro Reggiana) c’era infatti Livio Proli (i due insieme nella foto), per tanti anni punto di riferimento dell’Olimpia Milano, nonché deus ex machina, quale braccio destro del patron Giorgio Armani. Modenese d’adozione Proli, dopo un anno sabbatico seguito alle dimissioni dal gruppo Armani e da qualsiasi ruolo nell’Olimpia, nel 2020 si è messo in moto per propiziare e portare a compimento la fusione tra due storiche società cestistiche della Ghirlandina, la Sbm e la Psa; dando vita al progetto "Mo.Ba" allo scopo, parole sue: "di investire risorse per puntare al miglioramento agonistico come mezzo di crescita culturale e formativa dei giovani", nonché "nel giro di cinque anni, magari, arrivare in A2". Poiché il progetto delle formazioni senior segna un po’ il passo, mentre quello giovanile va a gonfie vele, e conoscendo sia la passione per la palla a spicchi di Proli (oltretutto anche il figlio gioca a basket e sovente si è visto Proli seguirne le gesta nelle trasferte reggiane) sia la storica amicizia che lega l’attuale Ceo del gruppo Missoni a Graziano Sassi, imprenditore nel campo della moda da decenni, è venuto logico ipotizzare ai tifosi presenti in via Guasco, un possibile futuro ruolo, dello stesso Proli in seno alla Pallacanestro Reggiana. La realtà dei fatti al momento è che Sassi ha solo invitato Proli, in virtù del loro rapporto amical-professionale, a gustarsi una partita di basket di serie A che aveva un peso importante per Reggio. Per tutto il resto, come minimo occorrerà aspettare la fine della stagione per capire se resterà fantabasket o potrà venire fuori qualcosa di più. Gabriele Gallo