Promozione A Guastalla il derby Saturno-Luzzara

Seconda giornata di ritorno in Promozione, con l’imbattuta capolista del girone B Reggiolo (22) impegnata alle 21,15 in trasferta nel testa-coda con gli Iwons (2); mezz’ora più tardi il Basket Jolly (20) ospita Correggio (6), mentre LG Castelnovo Monti (14) e Campagnola (8) fanno visita a Gelso (8) e Aquile Gualtieri (14). Alle 21, invece, derby della Bassa a Guastalla, con la Saturno (12) che riceve Luzzara (20). Nel girone A, alle 21,50, si gioca il derby tra Heron Bagnolo (8) e Sampolese (12), due squadre in difficoltà, mentre la Bibbianese (8) insegue i due punti ospitando alle 21,30 Oglio Po (6).