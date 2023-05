Promozione, fa festa il Montagna Incredibile rimonta: è salvezza

Storica remuntada salvezza dell’Atletic Progetto Montagna. Sotto 0-3 al Centro Coni contro il Polinago, i bismantovini riescono a strappare il 3-3 nella ripresa grazie alla zampata di Briselli e a due penalty insaccati a tempo scaduto da Sakho. Il pareggio significa Promozione anche nella prossima stagione per i reggiani grazie agli scontri diretti favorevoli sul Fiorano che si giocherà la permanenza in categoria contro la vincente dello spareggio salvezza tutto modenese Smile-Fiorano. Invece il Polinago ritorna in Prima categoria a causa della peggior classifica avulsa con Smile e Ganaceto, tutte compagini arrivate a quota 30 punti.

Fallisce l’assalto ai play-off il Castellarano battuto a domicilio (1-2) dal BibbianoSan Polo, scattato con l’autorete del puntero Bettelli e vittorioso al 90’ grazie a capitan Santurro. Non basta ai rossoblù il provvisorio pari siglato dall’ex granata Bovi. I matildici attendono la Vianese che ha sbancato Fiorano grazie al baby Charaa, mentre il Montecchio (nella foto Iaquinta) ha mantenuto la seconda piazza col poker (4-2) rifilato alla Riese. Scivola dalla terza alla quinta posizione il BaisoSecchia sorpreso in casa (1-2) dalla Scandianese.

· Le semifinali play-off in programma domenica prossima nel girone B: Montecchio-BaisoSecchia e BibbianoSan Polo-Vianese.