Primo stop stagionale per la Pallacanestro Reggiolo (28). Dopo 14 successi di fila, la battistrada del girone B cade 75-72 nella sfida al vertice con il Basket Jolly (26) che, trascinato dai 19 punti di Costoli e dai 16 di Belli, sale a -2 dalla vetta. Sconfitta esterna per Luzzara (22), terza forza del torneo, piegata 74-51 da una Campagnola (14) giunta alla terza vittoria consecutiva; i 21 punti di Mallon, invece, rafforzano il quarto posto dell’LG Castelnovo Monti (20), che passa 64-55 sul campo del fanalino Iwons (2), mentre Correggio sbanca 84-80 Gualtieri (16) con 21 punti di Campedelli e 19 di Ferrari. La Saturno Guastalla (16) aggancia la quinta piazza con il 73-58 interno all’Arbor (4), chiude il quadro il blitz delle Gazze Canossa (14), che centrano la settima vittoria del loro campionato imponendosi 84-70 sul Gelso (8). Nel girone A successo al fotofinish per la Bibbianese (14), che batte 58-57 nel derby la Heron Bagnolo (10); colpo esterno per la Sampolese (18) col 60-57 contro Oglio Po (6), mentre Sant’Ilario (12) si arrende 72-52 alla corazzata Piacenza (30).