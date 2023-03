Pronti 588 i biglietti

Sono aperte le prevendite

per l’importante trasferta di domenica che vedrà la Reggiana impegnata al ‘Tonino Benelli’ di Pesaro contro la Vis (fischio d’inizio alle 14,30).

Un campo ostico, su cui i padroni di casa non perdono una partita da oltre due mesi (ultimo kappao il 23 dicembre, 0-1 contro la Recanatese di Sbaffo).

I biglietti a disposizione sono in totale 588 (curva ospiti) e possono essere acquistati online attraverso il circuito ‘Vivaticket’ oppure in tutte le ricevitorie autorizzate e, come di consueto, al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16b.

Va sottolineato che i tagliandi saranno in vendita solo fino alle 19 di sabato e i botteghini dello stadio resteranno chiusi il giorno della partita (per i tifosi reggiani).

Il prezzo è di 14 euro per l’intero (+ commissione di servizio) e di 12 per il ridotto (donne, under 15 e over 65).

C’è poi l’agevolazione per gli Under 10 con il cosiddetto ‘ridottissimo’ al prezzo simbolico di un euro.

f.p.