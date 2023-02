"Pronti ad andare in battaglia. E non saremo soli..."

"Abbiamo grande rispetto del Cesena, ma non andremo in battaglia da soli - queste le prime parole di mister Diana in vista del derby di stasera -. È bello vedere tanto entusiasmo da parte dei nostri tifosi che saranno lì a sostenerci in una cornice di pubblico da Serie A (record di presenze stagionali in C, ndr). Sarà una partita che si giocherà molto sull’emotività e sui duelli personali. Ci assomigliamo: siamo squadre corte e aggressive".

La Reggiana però non potrà contare sul faro della squadra: Cigarini.

"Purtroppo ha la febbre - spiega il tecnico - non credo che ce la possa fare perché fino a sabato sera era molto debilitato. Mi ha mandato la foto del termometro e segnava più di 39. Capitan Rozzio invece ha messo dentro una settimana di allenamenti fatta bene e ci sarà. Almeno per la panchina recuperiamo anche Cremonesi e Hristov, mentre Luciani è fuori: è stato generoso con il Gubbio, ma sapevamo già che non stava bene".

Mister Diana, che settimane è stata?

"Non particolarmente diversa dalle altre. Ovviamente è una partita molto importante, ma dopo il derby ci restano altre dieci gare da non sbagliare. Nessun alibi: ho la miglior squadra disponibile in questo momento". Viste le varie vicissitudini a cui dovrete far fronte firmerebbe per il pareggio? Oppure non le basta?

"No, non è che non mi basti, ma io voglio cercare di divertirmi e di giocarmi la partita. Le pressioni ci sono sempre quando sei la Reggiana, sarà così anche quando affronteremo in casa la Recanatese. Non parlo di qualità dell’avversario, ma del senso di responsabilità che dobbiamo sempre avere".

Quali potrebbero essere i punti deboli del Cesena?

"Squadre perfette non ne esistono e non lo è nemmeno il Napoli, ma è chiaro che il Cesena adesso ha tanta consapevolezza e fa dell’aggressività un fattore molto importante. Ripeto: l’aspetto emotivo giocherà un ruolo centrale".

Prima della partita cosa dirà alla squadra?

"Di solito non programmo discorsi, per la sfida col Gubbio ho detto qualcosa alla mattina nella rifinitura (oggi la Reggiana ne effettuerà una prima della partenza, ndr) ma a volte va bene anche stare in silenzio. Mi fido dei miei ragazzi".

L’auspicio è che anche l’arbitro Nicolini sia all’altezza, all’andata la direzione di Fiero fu macchiata da errori che danneggiarono la Reggiana.

"Ci fidiamo delle scelte fatte e sarà una partita importante anche per l’arbitro. Dispiace però che davanti a una cornice di pubblico così e in un match di tale importanza non ci sia il supporto della tecnologia che c’è nelle categorie superiori".

Francesco Pioppi