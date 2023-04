Pronti per il torneo di Baskin

Tutto pronto per il primo torneo di Baskin a Reggio. Progetto nato vent’anni fa per permettere a ragazzi con diverse abilità di condividere il medesimo sport, il basket inclusivo è sbarcato in città più di 4 anni fa e coinvolge, grazie all’unione di intenti tra Basket Jolly e Cooperativa Accento, oltre 20 ragazzi, con numeri sempre in crescita. Nel week end, in diversi impianti della zona, andrà in scena un quadrangolare che scatterà sabato alle 10,30 con la sfida tra il Reggio Emilia Baskings e gli Spartani Opera (palestra Primo Maggio), mentre in contemporanea, alla palestra Casoli, si incroceranno Baskin Padova e Lupo Pesaro; quest’ultima sfiderà Reggio alle 15,30 alla Casoli, mentre i padroni di casa completeranno la fase eliminatoria alle 17,30, alla Casoli, con Padova. Domenica alle 9,30, al PalaBigi, le finali.

Come si gioca. Attraverso un sistema di ruoli il Baskin prevede un scala da 1 a 5 nella quale ogni persona, sulla base delle proprie abilità, può affrontare sul campo solo i propri livelli; sul parquet ci sono 4 canestri, 2 regolari e 2 più bassi posti ai lati della metà campo, con ogni persona che può marcare solo i pari livello o giocatori di livello superiore: in tal modo tutti hanno le stesse modalità di contribuire alla causa.