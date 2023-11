Pronti Sampirisi,. Pajac e Lanini

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di domani, quando alle 14 arriverà l’Ascoli. Nesta ritrova Sampirisi (foto), Pajac e Lanini così come sono tornati regolarmente in gruppo dopo i rispettivi impegni con le nazionali sia Bianco (Under 21) che Marcandalli (Under 20).

I biglietti per l’incontro sono disponibili attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita autorizzati, compreso il ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B. Botteghini aperti il giorno della partita a partire dalle 12,30 e fino alle 14,45.

Il turno inizierà già stasera alle 20,30 con la sfida tra Sampdoria e Spezia. Sulla panchina dei liguri ci sarà l’esordio di mister D’Angelo che ha rimpiazzato l’ex granata Alvini, esonerato dopo un inizio disastroso che vede lo Spezia al terz’ultimo posto con appena 10 punti.