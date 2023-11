Proteste e intemperanze, stop a quattro allenatori

Ecco le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza multa di 150 euro al Rolo per intemperanze dei propri sostenitori e 50 euro al Montecchio per ripristinare il servizio acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Una gara a Cavazzoli (Bagnolese), Errichiello e Fiocchi (Rolo).

In Promozione out fino al 29 novembre mister Paolo Vinceti (Vezzano) per offese agli occupanti della panchina avversaria. Una settimana di stop al dirigente Marcello Spaggiari (Campagnola) per proteste verso l’arbitro. Due turni a Maniscalco (Vezzano). Una gara a Benassi (BaisoSecchia), Bassissi (BibbianoSan Polo), Camara, Messori e Sgro (Campagnola). In Prima categoria multa di 120 euro a Boca Barco e FalkGalileo per intemperanze dei propri tifosi. Inibito fino al 6 dicembre il dirigente Luca Rivolvecchi (Carpineti) perché a fine primo tempo si avvicinava all’allenatore della squadra ospite, spintonandolo. Una settimana al vice-allenatore Vincenzo Doria (Daino S.Croce) per proteste e al trainer Roberto Buonsanto (Boca Barco) per comportamento non regolamentare. Una gara a Reggiani (Boca Barco), Terzo (FalkGalileo), Ferrari (Reggiolo), Nicoletti (S.Prospero Correggio), Vena (Virtus Libertas). In Seconda una giornata a Bondarev (Gualtierese), Cortese (Real Casina), Gregorio (S.Faustino), Patteri e Venturi (Sporting Cavriago). In Terza squalificato fino al 3 dicembre coach Albert Davoli (Fogliano) per comportamento irriguardoso verso l’arbitro. Due gare a Sassi (Cavriago). Un turno a Bondavalli (Amici di Davide), Riccardo Coli (Collagna), Addala e Bonini (RamisetoLigonchio) e Orlandi (Vetto).

Federico Prati