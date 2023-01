Prova di forza della Vianese: Riese al tappeto

RIESE

0

VIANESE

3

RIESE: Oliva, Lucchini, Bini, Borghi (dal 38’st Diallo), Malavolti, Cuoghi, Pedrazzoli (dal 38’st Mazzoli), Franchini (dal 14’st Fantastico), Mussi, Santini, Rivi. A disp.: Codeluppi, Siracusano, Demeca, Mustica, Battini. All.: Nazzani.

VIANESE: Della Corte, Paterlini, Fantini, Coli, Davoli (dal 39’st Montanari), Valmori, Leoncelli, Marmiroli, Veratti, Vezzani (dal 38’st Gareri), Galassi (dal 45’st Ferretti). A disp.: Codeluppi, Pe, Macca, Rubino, Ansaloni, Djwomo. All.: Iemmi.

Arbitro: Franceschi di Ferrara.

Marcatori: al 10’st e al 24’st Veratti, al 45’st Gareri.

Note: ammoniti Borghi, Paterlini, Davoli.

Con un ottimo secondo tempo, la Vianese sbanca Rio Saliceto e manda un chiaro segnale alle rivali di alta classifica. Dopo un tiro di Fantini alto su azione di calcio d’angolo, sono i padroni di casa a provarci con Borghi, ma anche in questo caso la mira è imprecisa; al 28’ Davoli crossa per Veratti (foto), il cui colpo di testa è debole, mentre alla mezz’ora un errore di Della Corte chiama Fantini alla deviazione sulla linea. Al 37’ l’ultima emozione del primo tempo è una punizione di Galassi, controllata con sicurezza da Oliva.

Nella ripresa gli uomini di Iemmi alzano i giri del motore con una percussione di Leoncelli, la sfera arriva a Vezzani che calcia sull’esterno della rete; dall’altra parte Pedrazzoli si presenta solo davanti a Della Corte, calciando tuttavia a lato. Al 55’ Galassi serve Leoncelli che si incunea in area e serve un pallone d’oro per Veratti, che stavolta non fallisce e fa 0-1; lo stesso attaccante sfiora il gol poco dopo calciando sopra la traversa, mentre la Riese non sfrutta un altro errore della retroguardia ospite con Rivi che non inquadra la porta da posizione favorevole. Al 69’ Veratti fa doppietta freddando Oliva su angolo di Galassi, mentre al 90’ il neo entrato Gareri firma il definitivo tris con una bella azione personale.