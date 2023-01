"Prova di forza, ma arriveranno tempi duri"

di Giuseppe Marotta

"Nella prima mezz’ora abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, e a fine primo tempo abbiamo staccato la spina per 10 minuti. Nella ripresa siamo stati aggressivi: abbiamo dato una dimostrazione di forza". Aimo Diana nel post gara analizza il successo senza esaltarsi, ma anzi tenendo tutti sull’attenti. "Sono abituato a guardare avanti: arriveranno momenti duri, e servirà da parte di tutto l’ambiente che ci circonda grande maturità, che sono sicuro non mancherà".

Tornando alla vittoria, non solo 3 punti. "Non abbiamo preso ammonizioni, abbiamo risparmiato qualche giocatore e ho dato minutaggio a chi ne aveva bisogno, vedi Rosafio, Fiamozzi e Montalto". Prima da titolare per Capone: "Avevo bisogno di vederlo dal 1’ in una gara vera dopo 3 settimane di lavoro con noi. In attacco ci sarà una convivenza da ora alla fine, tutti avranno le loro opportunità, chi più chi meno. L’importante è che il focus di tutti sia lo stesso, non possiamo permetterci un altro tipo di mentalità".

Eurogol di Laezza, al 2° centro di fila: "L’ho fortemente voluto io, ha avuto troppi infortuni ma ora si merita tutto. A Melfi lo feci capitano a soli 20 anni: ha spessore, è un ragazzo splendido".

Gara sbloccata con uno schema da corner: "Lo abbiamo provato ieri (venerdì, ndr), e ci siamo detti di metterlo subito in pratica. Abbiamo giocatori per poterci divertire anche in queste cose".

Nella ripresa sostituito Kabashi: "Perché era diffidato? No, aveva perso tre palle che non possiamo permetterci. Anche Cigarini era un po’ stanco, poi ci metti un attimo a prendere un giallo". È un Diana perfezionista: "Ancora mi scoccia il gol preso alla fine col Montevarchi. Certe distrazioni contro avversari forti le paghi". Sull’assenza dei tifosi reggiani per il divieto: "Sembrava una partita dei tempi del Covid, o di quando ero a Renate… Dispiace".

Per i tifosi che oggi vorranno salutare la squadra: "Ci alleneremo alle 10 o 10.30 a Cavazzoli. Poi ventiquattro re di riposo fino al pomeriggio di lunedì, quando riprenderemo in vista del Fiorenzuola (martedì)".

Elvis Kabashi ci tiene a togliere ogni dubbio: "Il gol è mio!". Nell’esultanza tutti hanno indicato il vice Alessio Baresi. "Prepara sempre bene le palle inattive, gli va dato merito e premiato il suo lavoro. Spesso mi dicono che sto crescendo tanto, ma è tutta la squadra che ormai è mentalizzata. Il gol su punizione? Speriamo arrivi presto".

Sui tifosi: "Giusto che sognino, noi dobbiamo stare coi piedi per terra. La vittoria va dedicata a loro, che non sono potuti venire".

Filippo Nardi in versione Guiebre: "Anche meglio di lui! Scherzi a parte, sono duttile. Conta il risultato, ma se poi singolarmente gioco bene sono ancora più contento". La classifica: "Non ci penso molto, però lassù si sta bene…".