Pubblico in fermento: venduti quasi tremila biglietti

Sono ripresi allo ‘Sporting’ di Cavazzoli gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di sabato contro la Virtus Entella dell’ex Luca Zamparo (fischio d’inizio alle 17,30). L’infermeria granata si sta svuotando e, a parte il lungodegente Libutti, Diana dovrebbe avere il resto del gruppo a disposizione. Gli unici dubbi riguardano Mattia Muroni, ancora alle prese con un problema alla schiena. Il centrocampista sardo spera di farcela almeno per andare in panchina e assaporare l’atmosfera delle grandi occasioni. Prosegue a gonfie vele la prevendita: già staccati quasi tremila tagliandi. Il circuito di riferimento è Vivaticket, con i biglietti disponibili sia al Regia Store che nei punti vendita autorizzati oltre che ai botteghini aperti sabato dalle 15,30.