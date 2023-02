Pugni per ricordare l’allenatore Motta

Con una riunione pugilistica nella sede sociale, la palestra "Andrea Germani" dell’oratorio parrocchiale di via Pegolotti a Guastalla, è stata ricordata la figura di Paolo Motta, storico allenatore e "anima" della società sportiva locale, ora a lui intitolata.

Domenica si è svolto il sesto Memorial Paolo Motta, organizzata dalla Boxe Guastalla e dal tecnico Marco Tosi. La manifestazione è stata aperta dal pareggio tra i due allievi -50kg, Giovanni Carrozza della Boxe Guastalla e Matteo Villari della Boxe Reggiana. E’ seguita la sfida con il peso leggero Guglielmo Manzo della Boxe Piacenza, che ha superato ai punti il pari peso Ismaele Agostini della Accademia Pugilistica Valconca.

Piercarlo Mori della Boxe Guastalla, categoria 67 youth, ha pareggiato contro Cristian Cracas della Biagini Boxe Rimini in un match molto combattuto. Miglior pugile della serata è stato proclamato lo junior 50 kg Kaashyodh Singh, che ha battuto ai punti Antonio Minasi della Francis Boxe di Rho, grazie al suo pugilato spettacolare e allo stesso tempo intelligente.

Tra gli junior 57 kg Andrea Stefanoni della Boxe Piacenza ha superato Marco Rauti della Francis Boxing Team, mentre nei 63,5 junior il guastallese Yahya Motta ha ceduto contro il piacentino Daniel Velo. Stessa sorte anche per l’Elite 71 Jihade Majdouli, sconfitto da Lodovico Ortu. L’altro miglior pugile della serata è stato il parmigiano Lorenzo Cavatorta, che in un incontro tutto in salita ha trovato una combinazione favorevole a corta distanza, che ha costretto l’angolo del piacentino Jeyson Tripaldi alla sospensione cautelare.

La manifestazione si è conclusa con la sfida tra i pesi supermassimi Zakaria Hilal della Boxe Guastalla e Mattia Boccuni della Boxe Piacenza, in un incontro terminato con un pareggio, al termine di scambi a lunga e corta distanza. Numeroso il pubblico che ha partecipato all’iniziativa, nel ricordo di Paolo Motta, maestro dello sport.

Antonio Lecci