’Pugni sul Po’ al Lido, 13 match per la Olmedo

Una domenica di grande boxe domani sulle sponde del Grande Fiume, con 13 match degli agonisti della Reggiana Boxe Olmedo, contro altrettanti sfidanti da tutta la regione. Lido Po a Guastalla, questa la location, offrirà al pubblico cibo e musica per tutta la giornata e fino a tarda serata.

A salire sul ring per la società del Mirabello saranno Adam Manai (schoolboy 54 kg), Mihail Dimitriu (schoolboy 52 kg), Rosalba Marcone (elite 70 kg), Raul Barosi (junior 60 kg), Llajaj Gentjan (junior 60 kg), Pietro Infernuso (elite 63,5 kg), Giuseppe Carotenuto (youth 60 kg), Emanuele D’Angelo (youth 63,5 kg), Giacomo Ly Amadou (elite 71 kg), Mouchine Sabri (elite 57 kg), Raphie Osekwe (elite 67 kg), Enrico Bezzi (elite 63,5 kg), Andrea Gerri (elite 75 kg).

Fortemente voluta da Guido Chiericati, titolare del locale Peace in Po ed ex pugile della Pugilistica Reggiana, e dal presidente onorario di Reggiana Boxe Sergio Cavallari, guastallese doc, ’Pugni sul Po’ avrà come teatro un fiume ben diverso di quello del maggio scorso, ridotto a un rivolo d’acqua a causa della siccità. Se dovessero continuare le provvidenziali piogge di questa settimana, gli incontri si terranno comunque al coperto. I match inizieranno alle 15 e andranno avanti fino a sera.