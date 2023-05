Puianello a caccia del terzo posto

1 Ultima gara di Poule

Ultima di Poule Playoff per la Chemco Puianello (22) e Scandiano (18). Le ragazze di coach Giroldi, già certe dell’accesso agli spareggi che partiranno la prossima settimana, alle 18.30 hanno l’occasione per conquistare il terzo posto contro il Basket Samoggia (24). In caso di vittoria le castellesi aggancerebbero le avversarie e si troverebbero sul 2-0 negli scontri diretti, col vantaggio del ritorno in casa proprio contro le ospiti odierne. "Samoggia è un’ottima squadra - dice coach Giroldi - che viene da una grande vittoria contro Cavezzo nell’ultima partita. Dovremo cercare di interrompere il loro gioco in campo aperto, limitando Palmieri, Melloni e Zarfahoui".

2 Scandiano a Cavezzo

Scandiano (18), invece, chiude alle 20.30 sul parquet di Cavezzo (26) e, dopo aver conquistato scalpi eccellenti, vuole congedarsi nel migliore dei modi da questo campionato.