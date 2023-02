Puianello a caccia di continuità

A caccia di continuità. Scende in campo con questo obiettivo la Chemco Puianello (10) che, nel quarto turno della Poule Playoff, ospita alle 18.30 l’Happy Basket Rimini (6) in uno scontro dove ci sono in palio due punti fondamentali per continuare la rincorsa alla zona qualificazione.

Le ragazze di coach Giroldi, infatti, sono reduci dal primo hurrà in questa nuova fase, colto a Fiorenzuola dove hanno vinto e convinto: ora le gialloblu devono dimostrare che i primi due ko sono stati soltanto dei classici passaggi a vuoto, fissando poi il mirino sui prossimi tre turni dove ci saranno altrettanti scontri diretti per la qualificazione alla fase nazionale. "Per una volta - dice la guardia Linda Manzini in sede di presentazione del match - non parlo delle avversarie, ma vorrei solo parlare di noi. In questa fase tutte le partite sono importanti e tutte le squadre non sono da sottovalutare, quindi semplicemente dipende da noi, dobbiamo allenarci come stiamo facendo e continuare a crescere come squadra a piccoli passi verso il nostro obiettivo".

c.c.