A caccia del riscatto. La Chemco Puianello (8) viaggia alla volta di Forlì, dove alle 20.45 affronterà le padrone di casa della Libertas Rosa (2) nella seconda giornata della Poule Playoff. Le gialloblu di coach Giroldi sono consapevoli di non poter lasciare punti per strada nel trittico che le aspetta prima degli scontri diretti, pena il distacco dai primi posti, partendo dal match odierno; servirà restare sul pezzo per tutto il match e non solo a sprazzi, come confermano le parole della capitana Alessia Boiardi. "Questo match - dice la giocatrice castellese - ci vede opposte ad una squadra da non sottovalutare, che sicuramente ci metterà alla prova. Noi sappiamo bene su cosa dobbiamo migliorare: imparando dalle sconfitte, dobbiamo riuscire a reagire nel modo giusto e mettere in campo l’intensità che ci contraddistingue, ma in modo costante per tutti i quaranta minuti".

