Puianello con Forlì Scandiano, batti la crisi

Sabato delicato per il basket femminile reggiano. Alle 20 apre le danze la Chemco Puianello (18) che ospita Forlì (8) ed è chiamata ad un pronto riscatto dopo il pesante ko patito a Cavezzo. Le gialloblu non possono permettersi passi falsi per non perdere terreno dalle posizioni che regalano l’accesso diretto alla fase nazionale per la promozione in A2. "Affrontiamo una buona squadra - dice la guardia Lidia Oppo - che all’andata ci ha messo in grossa difficoltà. Noi dobbiamo riscattarci subito, ritrovando sicurezza in difesa e forza del gruppo".

Scandiano (10) invece gioca a Rimini (10) nello scontro dietro per il 5° posto; le ragazze di Pozzi sono reduci da 6 sconfitte di fila e devono portare a casa i due punti per tenere accesa la speranza di agganciare la zona qualificazione.

c.c.