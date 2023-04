Puianello gioca a Rimini Scandiano a Forlì

Doppia trasferta romagnola per Puianello e Scandiano nella quarta di ritorno della Poule Playoff.

La Chemco (20) gioca alle 20.30 a Rimini (10) contro una formazione che si è rivelata ostica per le big.

Le gialloblù arrivano galvanizzate dalla bomba di Dettori allo scadere che ha regalato il successo nell’ultimo match di campionato e ora sono chiamate a non sbagliare per non perdere terreno dalle dirette concorrenti in attesa degli scontri diretti.

Le gemelle Duca sotto canestro, Cappucci come principale riferimento delle esterne, l’ala Pigneri in grande spolvero nelle ultime uscite, sono i cardini della formazione romagnola. In casa Puainello assente solo Martini.

Scandiano (14) invece scenderà sul parquet di Forlì (10) alle 20.45 in un match da non sbagliare per tenere accesa la speranza di agganciare il quarto posto, ultimo utile per giocarsi l’accesso alla fase nazionale.

c.c.